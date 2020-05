Ana Cañas posta foto nua em clique na cama com gatinho

Lucas Gallina é mais um que entrou na lista dos famosos que estão furando a quarentena durante a pandemia do novo coronavírus . O ex-BBB compartilhou em suas redes sociais um vídeo esperando sua entrada ser liberada em uma academia em Florianópolis.

A atitude do ex-BBB foi muito criticada nas redes sociais e os internautas pediram mais uma vez pelo “cancelamento” do fisioterapeuta, que já burlou a quarentena para um procedimento estético no fim do mês passado.

“Lucas Gallina além de ser um ridículo tá por aí quebrando a quarentena pra andar na praia, fazer procedimento estético e ir pra academia. Ahhhh que ódio que tem gente que ainda diminui as mina do BBB por causa desses lixos”, escreveu uma internauta.

Em resposta às críticas, Lucas disse que está, sim, fazendo seu isolamento social, mas com ressalvas. “Eu saio de casa pra ir à academia, tomando todos os cuidados, e assim, eu consigo cuidar da minha saúde e meu sistema imunológico, me exercitando”, revelou.

“Acredito que fazendo atividade física, aumenta minha imunidade, fortalecendo o nosso organismo contra o vírus”, respondeu contrariando recomendação de especialistas de evitar o contato social. O ex-BBB contou ainda que não teme o risco de contaminação. “Acredito que se a gente tiver os cuidados cabíveis, diminuímos o risco”, disse.

A Secretaria da Saúde de Santa Catarina publicou no dia 22 de abril portarias autorizando a reabertura das academias no estado. “Aqui, as academias estão funcionando com tempo máximo de 50 minutos por dia, com hora marcada, limite de pessoas por horário, obrigatório o uso de máscaras, higienização com álcool em gel antes de entrar e antes de sair, com espaçamento de 2 metros em cada equipamento. Também é proibido usar o celular”, contou Lucas em entrevista ao Uol .

Lucas Gallina do BBB 20 foi até a acadêmia em Florianópolis, recebeu diversas criticas e respondeu: “Acredito q fazendo atividade física,aumenta minha imunidade, fortalecendo o nosso organismo contra o vírus”

