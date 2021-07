The Music Journal Brazil Amy Winehouse: exposição mostra fotos raras da saudosa cantora

A exposição Amy In The Light, que revisita a trajetória da saudosa cantora Amy Winehouse (1983-2011), estreou nesta segunda-feira (26) em Londres . A coleção fotográfica reúne imagens íntimas nunca antes vistas da estrela.

Phil Griffin , diretor de vídeoclipes e fotógrafo que atuou como conselheiro criativo de Amy Winehouse durante o álbum Back in Black , explicou que 10 anos após a morte da cantora, as pessoas deveriam olha para além da tragédia sofrida pela artista e se concentrar no que ela conquistou sob uma pressão massiva e sem precedentes.

“Quero que haja um fluxo positivo de conversas sobre ela. Ela não é apenas uma figura trágica, mas um ser humano incrivelmente talentoso”, disse Phil Griffin . “Ela era uma menina com uma história para contar e não tinha medo de contá-la.”

Várias fotos da exposição pertencem a takes extraídos de clipes como Back To Black, You Know I’m No Good e Love Is a Losing Game . Um desses momentos se tornou memorável por Griffin : quando ele estava filmando Amy Winehouse em uma banheira para o registro audiovisual de Back to Black.

“Eu realmente me lembro disso porque ela estava com um humor engraçado e não queria ninguém perto dela” , relembrou. “Então, fui atrás dela quando ela estava na banheira se preparando para uma cena do vídeo Você Sabe que Não Sou Bom. Eu disse: ‘Só não se mexa’ ”.