Amuletos do amor: saiba como usar cada cristal

Além do seu poder de sedução, você pode contar com a proteção dos cristais para conquistar quem ama ou vencer as barreiras no setor afetivo. Conheça a função de cada pedra e cristal e escolha uma de acordo com as suas necessidades.

Ametista

Essa pedra é indicada para as pessoas que sofrem de solidão, não conseguem expressar seus sentimentos ou entender quem ama.

Dica: tenha sempre esse amuleto em sua bolsa ou carregue junto ao corpo em forma de anel ou pingente.

Topázio

Ajuda você a transformar seus sonhos em realidade. Por isso, abuse do seu poder para ter coragem na conquista e fazer com que sua relação se torne duradoura.

Dica: quando se sentir insegura, segure a pedra e mentalize o seu sucesso.

Quartzo rosa

Ele tem o poder de transformar as pessoas e deixá-las mais sensíveis e compreensivas no dia a dia.

Dica: se precisa de autoconfiança e curar mágoas, use essa pedra em uma correntinha, na altura do seu coração.

Quartzo branco

Combate as energias ruins e pensamentos negativos que rondam a paixão.

Dica: sempre que vivenciar conflitos no romance, coloque esse amuleto junto ao peito e mentalize os momentos de amor ao lado do seu par.

Esmeralda

Equilibra suas emoções, principalmente se estiver passando por uma fase ruim nos assuntos do coração. Use a energia desse amuleto para dar a volta por cima.

Dica: carregue essa pedra sempre com você na bolsa ou na carteira.

Energize sua pedra

Coloque a pedra em um copo de vidro com água e um punhado de sal grosso. Deixe-a descansando por meia hora, depois, enxágue-a em água corrente. Leve seu amuleto para um local onde possa receber os raios solares por uma hora. Depois, jogue a água com sal na pia e lave o copo antes de reutilizá-lo.

Se quiser obter um maior aprofundamento em suas relações afetivas, consulte as cartas do Tarot do Amor . Elas podem trazer revelações sobre os seu futuro e os melhores caminhos para você e seu coração.

