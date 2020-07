Ampliação do Projeto Rede Comunidade Segura

.

Durante essa semana, nos dias 14 e 16, foram realizadas as reuniões de expansão do Projeto Rede Comunidade Segura na Mata da Praia e em Jardim da Penha.

A expansão faz parte do planejamento da 12ª Cia Independente para o ano de 2020 e teve sua programação alterada devido a pandemia, iniciando apenas nessa semana.

As estratégias foram adaptadas para inclusão de novos condomínios, estabelecimentos e bairros, e as reuniões para apresentação do projeto estão sendo realizadas, com toda segurança.

A Rede Comunidade Segura é um projeto que existe há quase 02 anos no bairro Jardim Camburi. Em breve o projeto estará presente em toda área da 12ª Cia Ind.

