Amor: palavras que vão iluminar o seu relacionamento

Começar um relacionamento pode ser algo muito bom, porém para que isso aconteça é importante conhecer a pessoa, saber respeitar as diferenças, entender o outro e saber amar. Após a fase do descobrimento do casal, é importante dedicação para manter o relacionamento e, para isso, confiança e sabedoria são necessários. O poder da fé pode ajudar a iluminar o casal com sabedoria e respeito. Veja essas palavras divinas que podem iluminar o seu amor e tenha fé que o relacionamento ser duradouro.

Salmo 47 – Para atrair sabedoria nos momentos de decisão a dois

“Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a Terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou (Selá). Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores; cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a Terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios; Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão; porque os escudos da Terra são de Deus. Ele está muito elevado!”

Salmo 12 – Para viver um amor repleto de compreensão

“Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons; porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: ‘Com a nossa língua prevaleceremos; são nossos os lábios; quem é Senhor sobre nós?’ Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor; porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor; desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados.”

Oração a Santo Antônio para iluminar o seu amor

“Santo Antônio, que sois invocado como protetor dos namorados, olhai por mim nesta importante fase da minha vida, para que não perturbe este tempo bonito com futilidades, mas o aproveite para um melhor conhecimento daquele ser que Deus colocou ao meu lado e para que ele melhor me conheça. Assim, juntos preparemos o nosso futuro, onde no aguarda uma família que, com vossa proteção, queremos cheia de amor, de felicidade, mas sobretudo cheia da presença de Deus. Santo Antônio, padroeiro dos namorados, abençoai este nosso namoro, para que transcorra no amor, na pureza, na compreensão e na sinceridade. Amém!”

