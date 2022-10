Amoêdo surpreende, aponta ‘risco’ com Bolsonaro e apoia Lula

Divulgação Amoêdo

O candidato a presidente em 2018, João Amoêdo, fundador do Partido Novo, surpreendeu e declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste ano.

Ele, que apoio de Jair Bolsonaro na eleição passada, em 2018, desistiu de anular o voto.

“Os fatos, a história recente e o resultado do 1º turno, que fortaleceram a base de apoio de Bolsonaro, me levam à conclusão de que o atual presidente apresenta um risco substancialmente maior”, afirmou Amoêdo à Folha de S. Paulo.

Entre outros pontos, Amoêdo afirmou que a recente declaração de Bolsonaro sobre alterar a composição do STF o fez mudar de ideia. Além disso, afirmou acreditar que seu apoio a Lula gerará críticas dentro do Novo, mas que a liberdade de expressão é um dos princípios do partido.

“O Supremo Tribunal Federal se tornou alvo de ataques frequentes por parte do presidente e seus aliados. O combate à corrupção foi extinto com a narrativa mentirosa de que ela acabou e com o desmonte da Lava Jato. O descaso com a educação, o meio ambiente, a ciência, a cultura, a responsabilidade fiscal e, acima de tudo, o desprezo pela vida dos brasileiros completam o legado desastroso. Bolsonaro confirmou ser não apenas um péssimo gestor, como já prevíamos, mas também uma pessoa sem compaixão com o próximo. Ele é incapaz de dialogar, de assumir suas responsabilidades e não tem compromisso com a verdade. É um governante autocrático que se coloca acima das instituições”, afirmou Amoêdo.

Por fim, fez críticas a Lula. “Discordo integralmente das ideias e dos métodos (Lula). A incapacidade de assumir erros é a garantia de erros futuros. Nunca tive dúvida. Nem Lula nem Bolsonaro merecem meu voto. Serei oposição a qualquer um dos dois. Porém, e infelizmente, a escolha que agora se apresenta na urna não é sobre os rumos que desejo para o Brasil, mas só a possibilidade de limitar danos adicionais ao nosso direito como cidadão. E é só isso que espero manter com essa eleição: o direito de ser oposição”, concluiu.

Fonte: IG Nacional