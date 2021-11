Amigos lamentam morte de ex-participante do MasterChef

Reprodução/BandTV Morre Roger Fernandes, ex-participante do MasterChef





Amigos de Roger Fernandes, ex-participante do MasterChef, lamentaram a morte do cozinheiro, que faleceu na quinta-feira (11), aos 30 anos.

Roger ficou conhecido ao participar do reality da Band TV em 2017, na quarta temporada. Nas redes sociais, alguns ex-participantes do programa prestaram homenagens para o gaúcho. A causa da morte não foi divulgada.

“Tomara que aí onde vc estiver, tenha paintball, música boa e uns vinhos! Obrigado por td!”, escreveu Abel Chang, que também participou da quarta temporada do reality.





“Os bons morrem jovens. E o Roger era um cara DO C*R*LHO, trilhando um caminho incrível com seu talento. Que Deus te receba aí em cima de braços abertos, que sua família seja confortada com a certeza que vc era mto amado por todos nós 💔 Um dia a gente se encontra, meu lindo. Vai em paz”, publicou a ex-MasterChef Natalia Clementin.

Roger morava em Porto Alegre e também atuava como produtor de eventos.