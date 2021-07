Amigos fazem live “proibidona” e vídeos picantes vazam nos apps; assista!

Os vídeos da live começaram a viralizar nas redes sociais e vem provocando polêmica.

Começou a viralizar nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (9), uma live produzida na plataforma do Instagram, onde mostra garotas exibindo seus corpos torneados no perfil de um digital influencer.

Segundo informações, esse mesmo ‘influenciador’ teria feito também uma live ‘picante’ com a Rainha do Peladão, Sandy Brasil, no ano passado e seria acostumado a fazer esse tipo de ‘Ao vivo’.

Capturados pelos internautas que participaram, os vídeos logo se espalharam e provocaram polêmica pelo alto teor sexual.

A reportagem não publicou os vídeos por respeito aos internautas.

(*Portal CM7)