Amigo dos Bolsonaro demitido por ato imoral vira secretário nacional de Justiça

O governo Bosonaro nomeou nesta quarta-feira, 04, José Vicente Santini para o cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Santini substitui Claudio de Castro Panoeiro no cargo.

Ex-secretário-executivo da Casa Civil, em janeiro de 2020, Santini usou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) sem autorização para ir até à Índia. Ele foi exonerado da pasta por causa da atitudes. Na época, Bolsonaro criticou Santini, dizendo que era “imoral” e que até os ministros costumavam usar voos comerciais para evitar gastos federais.

“Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx. Destituído por mim. Vou conversar com Onyx para decidir quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. É inadmissível o que aconteceu, ponto final”, disse Bolsonaro.

Amigo de infância dos filhos do presidente, Santini logo assumiu outro cargo no governo Bolsonaro, como assessor do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em fevereiro, Santini voltou ao Planalto, assumindo o cargo de secretário-executivo da Secretaria Geral da República e foi exonerado no fim de julho.

