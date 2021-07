Amiga de Viih Tube revela que ela terminou namoro com Bruno Magri

Reprodução Fontes dizem que os dois se separaram

Amiga de Viih Tube revelou nas redes sociais nessa sexta-feira (23) que a ex-BBB está separada do influenciador Bruno Magri. Os dois estavam juntos havia mais de dois anos e moravam na casa de Viih, em São Paulo.





“Gente, olha a Vitória, recém-terminou o namoro…”, entregou a amiga Carol Bresolin, em vídeo postado nos stories em que mostra Viih conversando com um rapaz. Ao ver que estava sendo filmada, Viih pede para Carol não publicar o vídeo.

Carol responde que está compartilhando “para os melhores amigos do Instagram”. Viih chegou a pedir Bruno em casamento no ‘BBB 21’. O relacionamento era exposto diariamente nas redes sociais. Veja o flagra no vídeo: