Amiga de Preta Gil recorda cantora uma semana após sua morte: ‘Saudade’

Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, usou as redes neste domingo (27), para desabafar: “Uma semana sem você! Quanta saudade!” Preta morreu aos 50 anos, no último domingo (20), por complicações de um câncer no intestino.

Malu esteve ao lado da cantora durante o tratamento, dormia com ela no hospital e viajou com a amiga aos EUA. Grávida do primeiro filho, voltou ao Brasil dias antes da morte.

Na despedida, falou da dor de partir: “Vivemos tantos momentos importantes que nem a distância muda isso. Amo você, Preta Gil… Nem sei como consegui entrar no avião hoje!”, escreveu ela.