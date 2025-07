Amiga de Preta Gil detalha hábitos que cantora adquiriu em seus últimos dias

Ju de Paulla, amiga de Preta Gil, emocionou os seguidores ao relembrar momentos vividos com a cantora durante o período em que estiveram juntas em Nova York. Em publicação nesta quarta-feira (23), ela contou que as duas tinham o hábito de tirar “soninhos da tarde” com seus travesseiros preferidos e de maratonar novelas.

Segundo Ju, o ritual começava com A Viagem e seguia até Vale Tudo, que tem no elenco Carolina Dieckmann, amiga próxima de Preta. A cantora, que morreu no último domingo (20), estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo contra o câncer.

“nosso soninho da tarde era de lei e cada uma com seu travesseiro pra agarrar que a gente sabia exatamente qual era quando a gente trocava por engano! a gente acordava e já ia assistir as novelas.. íamos de “a viagem” até “vale tudo” você não perdia uma. era seu momento sagrado. te amo te amo te amo”, escreveu a amiga de Preta. Confira postagem abaixo: