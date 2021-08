Amiga de Daiana Kaingang faz desabafo: “Sistema brutal e assassino”

Reprodução/Facebook Amiga de jovem morta faz desabafo





Milena Jynhpó , amiga de Daiana Kaingang, fez um desabafo após a jovem indígena ser encontrada morta na quarta-feira (4).

O vídeo de Milena foi publicado por sua mãe no Facebook. A amiga de Daiane se mostrou indignada com a morte da amiga. “Temo pela minha vida. Até quando teremos medo e insegurança em nossos territórios? Nós, meninas e mulheres, diariamente vivemos um sistema machista, cruel, brutal e assassino. Precisamos de ajuda”, desabafou.





Você viu?

Daiane Griá Sales, menina indígena de 14 anos da comunidade Kaingang, que foi encontrada com parte do corpo dilacerado em um local de mata aberta, no Setor de Estiva, em Redentora, no Rio Grande do Sul. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio e não descarta a possibilidade da jovem ter sofrido abuso sexual antes da morte.

Veja vídeo: