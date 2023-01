Americanas: ministro do Trabalho diz ser fundamental manter atividades

Reprodução/Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reuniu com forças sindicais nesta segunda para falar sobre o caso Americanas

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reuniu nesta segunda-feira (30) com representantes de centrais sindicais em São Paulo para conversar sobre a recuperação judicial da Americanas. No encontro, Marinho disse ser fundamental preservar os empregos da varejista, mantendo suas atividades independentemente de quem seja seu controlador.

No encontro, os líderes sindicalistas cobraram do ministério participação ativa no processo de recuperação judicial da Americanas , a fim de garantir os empregos e dos direitos dos mais de 44 mil trabalhadores diretos da empresa, além das centenas de milhares de trabalhadores de toda a rede de fornecedores.

“O intuito de vir fazer uma visita hoje a vocês é ouvir. Não tem uma proposta de governo de como enfrentar [a crise imposta pela recuperação judicial da Americanas]. Viemos ouvir estratégias de parte dos trabalhadores. E podemos estar à disposição para dialogar junto com a empresa. É preciso muita sensibilidade”, disse Marinho aos sindicalistas. “O problema dos bancos não pode ser maior do que os problemas relacionados ao tema trabalho e emprego”, afirmou.

O ministro acrescentou que o caso de “irresponsabilidade empresarial” parece ser isolado. “Não parece que é um problema sistêmico”, disse.

Neste mês, a Americanas entrou em processo de recuperação judicial, com dívida que ultrapassa R$ 40 bilhões . Quase 17 mil ações trabalhistas já tramitam contra a empresa, e as centrais sindicais unificadas entram na Justiça para pedir o bloqueio de R$ 1,5 bilhão da conta pessoal dos sócios da varejista Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, a fim de cobrir as ações.

Na próxima sexta-feira (3), as centrais sindicais unificadas farão um ato no Rio de Janeiro para lutar pelos direitos dos trabalhadores da Americanas.

Fonte: IG ECONOMIA