Americanas deve para Twitter, Nestlé, dona no miojo e mais; veja lista

A Americanas apresentou nesta quinta-feira (25) à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sua lista de credores. Ao todo, a empresa deve R$ 41,2 bilhões a 7.967 nomes.

A dívida trabalhista soma R$ 64,9 milhões, o montante devido a microempresas e empresas de pequeno porte é de R$ R$ 109,5 milhões e a dívida com estados, municípios e órgãos públicos e de R$ 4,7 milhões. A maior parte do valor (R$ 41 bilhões) é devida a bancos e fornecedores em geral.

A maior dívida a um único credor é ao Deustche Bank, que tem R$ 5,2 bilhões a receber. Outros bancos também aparecem na lista:

Bradesco – R$ 4,5 bilhões

BTG Pactual – R$ 3,5 bilhões

Itaú Unibanco – R$ 2,7 bilhões

Banco do Brasil – R$ 1,3 bilhão

Safra – R$ 2,5 bilhões

Santander – R$ 3,6 bilhões

Votorantim – R$ 3,3 bilhões

Caixa Econcômica Federal – R$ 501 milhões

Além de bancos, outras empresas famosas são credoras da Americanas. É o caso, por exemplo, da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que tem R$ 1,3 milhão a receber. A dívida da Americanas com o Twitter é de R$ 304 mil, e com o Spotify é de R$ 64,8 mil.

A lista conta com nomes de marcas de luxo, como Moet Hennessy, que vende espumantes e vinhos renomados, para quem a Americanas deve R$ 2,6 milhões, até empresas como a Nissin, dona do miojo, que tem R$ 635,5 mil a receber.

Confira a lista de outras marcas bastante conhecidas para as quais a Americanas deve:

Vivo – R$ 8,8 milhões

Claro – R$ 1 milhão

Samsung – R$ 1,2 milhão

Motorola – R$ 160 milhões

Apple – R$ 98,6 milhões

Panasonic – R$ 10,7 milhões

Ambev – R$ 4,1 milhões

Arcor – R$ 5,2 milhões

Nestlé – R$ 259,3 milhões

Mondeléz – R$ 93 milhões

