Americanas compra empresa Hortifruti por R$ 2 bilhões

Sophia Bernardes Americanas S.A anuncia aquisição da Hortifruti

Após o vazamento de que estaria em negociação para comprar a rede Marisa, a Americanas supreendeu o mercado e anunciou a aquisição de 100% da Hortifruti Natural da Terra, rede varejista especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras. A aquisição da totalidade das ações envolve um total de R$ 2,1 bilhões.

A rede, dona das marcas Hortifruti e Natural da Terra, tem 73 lojas no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Entre junho de 2020 e junho de 2021, a empresa apresentou uma receita bruta de R$ 2 bilhões.

Em comunicado, as companhias afirmaram que “a aquisição é um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes”. Para a Americanas, a aquisição “possibilitará oferecer mais conveniência aos clientes, ampliando a oferta de produtos frescos e saudáveis”.

Com a aquisição, a Americanas pretende usar a plataforma digital e as lojas físicas do Hortifruti para avançar com as entregas ultrarápidas de alimentos frescos. Quer ainda acelerar a expansão do conceito de “dark store”, que funcionam como pequenos centros de distribuição.

Com isso, a Americanas pretende levar a marca Hortifruti para todo o país. Hoje, as lojas do Hortifruti têm em média sete mil itens e tamanhos variados, com área média de 180 a 700 metros quadrados. A empresa tem ainda uma dark store que permite a entrega em até 24 horas. Hoje, 16% dos negócios do Hortifruti vêm do digital.

Em comunicado, a Americanas informou ainda que fará a expansão da integração com a fintech AME, aumentando a oferta de produtos e serviços financeiros nas lojas do Hortifruti. A Americanas destaca a venda de cartão de crédito, recarga de celular, cartões de conteúdo, crédito para pessoa física, entre outros.