Americanas começa demissões no Rio e em Porto Alegre, diz jornal

Segundo informações apuradas pelo jornal Folha de São Paulo, a Americanas iniciou nesta terça-feira (31) o processo de demissão de funcionários no Rio de Janeiro, cidade sede da varejista.

De acordo com a reportagem, o processo iniciou com funcionários indiretos da companhia, porém deve atingir trabalhadores contratados por CLT. Confira aqui os direitos dos funcionários das Americanas .

Com a rapidez do processo de recuperação judicial, os funcionários não foram incluídos na lista de credores durante o processo de recuperação judicial. A companhia acumulou uma dívida de R$ 42 bilhões, e acionou a ferramenta no início de janeiro.

Hoje, a Americanas conta com aproximadamente 44 mil funcionários diretos, e 60 mil indiretos.

Nesta segunda-feira (30), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reuniu com representantes de centrais sindicais em São Paulo para debater sobre o processo de recuperação judicial da Americanas. Durante a reunião, líderes sindicais exigiram a garantia da continuidade dos empregos.

Anteriormente, centrais sindicais entraram na justiça para pedir o bloqueio de R$ 1,53 bilhão das contas pessoais dos principais acionistas da Americanas como forma de garantia do pagamento de ações trabalhistas. Hoje, a empresa conta com 17 mil ações trabalhistas em curso.

Questionada pelo Portal iG, a Americanas não respondeu às tentativas de contato.

Uma manifestação de funcionários da empresa com líderes sindicalistas está marcada para acontecer nesta sexta-feira (3). Trabalhadores devem protestar por seus direitos na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.

