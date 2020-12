American retoma voos para o Rio de Janeiro amanhã

Raphael Magalhes American retoma voos para o Rio de Janeiro amanh

Com a pandemia, diversas rotas internacionais foram suspensas ou até mesmo canceladas. Desde março, apenas uma pequena parcela desses voos continuou sendo realizada, uma vez que as companhias aéreas reduziram as operações ao mínimo.

Dessa forma, após a suspensão temporária dos voos, amanhã a American Airlines volta ao Rio de Janeiro (GIG). O voo entre Miami (MIA) e a capital carioca decola logo mais dos Estados Unidos para o Brasil, tendo sido realizado regularmente pela última vez no dia 17/03.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

O voo AA 905 parte de Miami (MIA) às 21h40, chegando no Rio de Janeiro (GIG) às 07h55 da próxima manhã. No regresso, o voo AA 904 decola às 23h45 do Galeão, pousando às 06h20 da manhã seguinte na Flórida.

Inicialmente, os voo serão operados pelo Boeing 787 Dreamliner, configurado com 234 poltronas. Entretanto, no dia 04/01 a aeronave cede lugar para o 777, com 37 assentos na executiva e 236 na classe econômica, totalizando 39 passageiros a mais que o Dreamliner.

