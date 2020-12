América vence o Paraná e mantém-se forte pelo acesso

O América conseguiu mais uma importante vitória na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo de 1 a 0 contra o Paraná-PR, com gol de Calyson, na noite deste sábado, na Arena Independência, deixa o Coelho com 53 pontos na competição.

O próximo duelo do Coelhão será diante do Figueirense, em Florianópolis, às 19h15 da quinta-feira.

O JOGO

A etapa inicial teve o América com boa qualidade defensiva, sem dar espaço para o Paraná atuar ofensivamente. Enquanto isso, no ataque, o Coelhão se movimentava bem e conseguiu uma boa chance com Rodolfo, que cabeceou com perigo para o goleiro adversário fazer boa defesa.

O ataque americano era parado pelas faltas do rival, mas foi capaz de desenvolver algumas investidas interessantes, mas sem tirar o zero do placar.

Na segunda etapa, a força defensiva do América se manteve, com ótima atuação de toda a equipe para sacramentar a barreira americana. No ataque, as subidas pelas pontas foram mais acionadas, dando trabalho para os adversários.

E foi pela ponta que saiu o passe para o gol do Coelhão. Ademir cortou a marcação e conectou um belo cruzamento para Calyson pegar a defesa rival de surpresa e finalizar de maneira certeira, tirando o zero do placar.

O América do técnico Lisca teve: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo (Joseph); Flávio (Sabino); Léo Gomes (Sávio) e Calyson; Felipe Azevedo (Felipe Augusto), Ademir e Rodolfo (Léo Passos).