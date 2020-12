América vence CSA fora de casa e segue firme na briga pela Série B

O América atuou em Maceió (AL), na noite de sábado, e retornará para casa com três pontos na bagagem. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Coelho derrotou o CSA-AL, por 1 a 0, no estádio Rei Pelé. O gol do triunfo foi marcado ainda nos minutos iniciais da partida, sendo anotado pelo atacante Ademir.

O autor do gol da vitória americana ampliou sua artilharia na Série B. Com seis gols, Ademir é o maior goleador do Coelho até o momento da competição.

Com os três pontos conquistados, o América se mantém na vice-liderança e chega ao total de 47 pontos. O próximo adversário do Coelho é o Sampaio Corrêa-MA, que também venceu nesta rodada e está logo atrás do time americano com 44 pontos. O grande confronto direto está marcado para a Arena Independência, nesta terça-feira, às 19h15.

Neste sábado, devido a suspensão do técnico Lisca, o Coelho foi comandado em campo pelos auxiliares Cauan de Almeida e Márcio Hahn.

O JOGO

No primeiro tempo, o América buscou impor seu ritmo logo de cara. O time tentava pressionar a saída de bola do adversário e subiu as linhas, o que surtiu efeito rapidamente. Aos 8 minutos, o goleiro do CSA-AL recebeu a bola e foi pressionado por Ademir, que roubou-lhe a bola e a guardou no fundo da rede para fazer 1 a 0 para o América.

No decorrer da primeira etapa, o Coelho seguiu melhor e construiu bem ofensivamente, merecendo o segundo gol. O time americano também forçou o erro do adversário, que cometeu alguns vacilos no campo de defesa. O América teve chances de ampliar e teve o centroavante Rodolfo bastante acionado no comando de ataque. Contudo, o primeiro tempo encerrou-se mesmo com 1 a 0.

Na segunda etapa, o Coelho voltou com o objetivo de ampliar o marcador e seguiu buscando espaços para chegar ao segundo gol. Aos 16 minutos, veio a grande oportunidade após o defensor do CSA-AL derrubar Ademir dentro da área. Rodolfo foi para a cobrança do pênalti, porém parou na defesa do goleiro Bruno Grassi, que acertou o canto e espalmou.

No decorrer do jogo, a Comissão Técnica realizou alterações principalmente no setor de ataque, buscando aumentar a intensidade da equipe. O CSA-AL, por sua vez, partiu para o ataque desesperadamente em busca do empate. O time americano conseguiu se manter e contou com intervenções sólidas do goleiro Matheus Cavichioli e dos zagueiros Messias e Anderson para anular as tentativas do clube alagoano. Assim, a partida chegou ao fim com vitória americana em Maceió.