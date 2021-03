América se reapresenta e busca aproveitar preparação para a 3ª rodada do estadual

O América voltou aos trabalhos no CT Lanna Drumond. Após conquistar uma boa vitória em Juiz de Fora (MG), sobre o Athletic-MG, o Coelho se prepara para mais um compromisso fora de casa pelo Campeonato Mineiro. Já neste sábado, às 19h, o time americano enfrentará o Pouso Alegre-MG. O confronto está marcado para o estádio Melão, em Varginha (MG).

Com o triunfo sobre o Athletic Club-MG, o América pode encerrar a 2ª rodada do estadual na liderança. Para isso, o Coelho conta com um tropeço do Atlético-MG contra o Tombense-MG na noite desta quinta. O Pouso Alegre-MG, adversário deste sábado, tem dois pontos e ocupa momentaneamente a sétima posição.

Nesta quinta-feira, o presidente do Conselho de Administração esteve no CT Lanna Drumond e conversou com o técnico Lisca e os integrantes do Departamento de Futebol.

Em campo, o elenco americano foi dividido em dois grupos. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Athletic Club-MG tiveram priorizada a recuperação física e fizeram exercícios de reabilitação, além de caminhadas em campo.

O outro grupo foi a campo para um trabalho físico e técnico. Primeiramente, os jogadores de linha fizeram exercícios de ativação enquanto os goleiros treinavam a parte com um cronograma específico de defesas.

Participou também do treinamento desta quinta o goleiro Ismael, da categoria Sub-20.

Em seguida, em espaço reduzido, o técnico Lisca comandou algumas atividades com os atletas. Primeiramente, o foco foi na melhoria da eficiência na troca de passes e na marcação sob pressão. Depois, foi trabalhado também a construção ofensiva.



O América volta a treinar nesta sexta-feira, às 9h, no CT Lanna Drumond, quando já encerrará a preparação para o compromisso contra o Pouso Alegre-MG.