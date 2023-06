América-MG vence o Peñarol e avança na Sul-Americana

Na noite desta quinta, o América visitou o Peñarol e venceu a equipe uruguaia pelo placar de 2 a 1.

Com o resultado, o Coelho garantiu a vice-liderança do grupo e avançou na Conmebol Sudamericana. Na próxima fase enfrenta o Colo-Colo, com datas e horários a definir.

Virando a chave, o próximo desafio do Coelhão é pelo Brasileirão. Neste domingo, a equipe enfrenta o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão.

O JOGO

O América teve muitas dificuldades para finalizar. Apesar de manter a posse de bola, o elenco encontrava dificuldades para infiltrar a área adversária. Em um contra-ataque, o Peñarol abriu o marcador, aos 27 minutos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o técnico Vagner Mancini promoveu alterações na equipe que foram úteis para o decorrer da partida, visto que os autores dos gols da vitória saíram do banco de reservas. Aos 32 minutos, Danilo Avelar subiu mais que todo mundo e marcou o gol de empate. A virada veio dos pés do capitão, e agora 2º atleta com mais partidas pelo Coelhão, Juninho. Aos 42 minutos, Aloísio dividiu com o goleiro e, na sobra, Juninho empurrou de cabeça para as redes.

FICHA DO JOGO

Peñarol-URU 1×2 América

Motivo: Conmebol Sudamericana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Diego Haro (PER)

Auxiliares: Enrique Pinto (PER) e Stephen Atoche (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Gols: Danilo Avelar e Juninho (América); Sebastián Rodríguez (Peñarol)

Cartões amarelos: Aguirregaray, Lucas Hernández, Damián García e Rak (Peñarol); Benítez, Danilo Avelar e Mateus Henrique (América)

América:,Mateus Pasinato, Mateus Henrique (Danilo Avelar), Júlio, Éder, Marlon, Alê, Martinez, Breno (Felipe Azevedo), Benitez (Juninho), Everaldo (Rodrigo Varanda) e Mastriani (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini

Peñarol-URU: Thiago Cardozo, Aguirregaray, Menosse, Rak, Lucas Hernández, Cristóforo, Damián García, Sebastián Rodríguez, Diego Méndez, Arezo, Mansilla.

Técnico: Alfredo Arias

