América-MG vence o Corinthians em primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (5.7), o Corinthians voltou a entrar em campo pela Copa do Brasil 2023. Em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional, o adversário foi o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Fora de casa, o Timão terminou o primeiro encontro em desvantagem, por 1 a 0, e tentará reverter o placar no jogo da volta.

Com o resultado, a equipe mineira leva vantagem no duelo de 180 minutos. A partida de volta acontece na Neo Química Arena, casa do Timão, no sábado (15/7), às 16h30, e o Corinthians avança para a semifinal em caso de uma vitória por dois gols de diferença. A decisão irá para penalidades caso o vença por um gol.

Nas fases anteriores, o Alvinegro eliminou o Remo, na terceira fase, e o Atlético-MG, nas oitavas de final

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira, Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Matheus Araújo, Biro e Maycon. Ainda estavam na reserva Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Giuliano, Matheus Bidu, Bruno Méndez, Roni, Wesley e Felipe Augusto.

Bola em jogo!

A partida iniciou com os clubes cadenciando mais as jogadas e com o Timão suportando de forma segura a pressão inicial do adversário A primeira finalização do Alvinegro foi aos seis minutos, quando Fábio Santos ajeitou para Róger Guedes, que finalizou forte, mas por cima do travessão.

Aos 11 minutos, o Coringão chegou com perigo, mais uma vez em finalização de Róger Guedes. O camisa 10 recebeu já dentro da grande área, levou para o lado e chutou rasteiro, no entanto, o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Aos 17 minutos, por muito pouco o Corinthians não abriu o placar. Após boa troca de passes na entrada da área, Róger Guedes tentou o chute rasteiro para o meio, mas o zagueiro afastou. No rebote, Gabriel Moscardo finalizou uma bomba, de primeira, e a bola triscou no travessão.

Aos 31 minutos, a equipe da casa conseguiu o primeiro gol do jogo. 1 a 0 América-MG.

Antes do intervalo, o Timão ainda chegou bem ao ataque em busca do empate, aos 41 minutos. Róger Guedes, dentro da área, conseguiu limpar a jogada do defensor e finalizou pelo alto, mas o goleiro conseguiu se esticar e evitar o gol corinthiano.

Segundo tempo

O Corinthians iniciou a etapa complementar sem alterações na equipe em campo.

Logo aos dois minutos, o Coringão já teve uma boa chance pra deixar tudo igual Fausto Vera cruzou forte para dentro da área e Yuri Alberto se jogou em direção a bola e conseguiu o desvio, mas, mais uma vez, a bola subiu demais.

Aos seis minutos, quem quase fez o gol foi Fausto Vera. O argentino recebeu de Adson e, ainda de fora da área, finalizou bem forte, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa e espalmar pela linha de fundo.

Aos nove minutos, Adson puxou rápido contra-ataque pelo meio e lançou Yuri Alberto. O centroavante invadiu a grande área e chutou no canto esquerdo, cara a cara com o goleiro, que conseguiu defender e evitar o gol novamente.

Em busca do gol, Luxemburgo mexeu duas vezes na equipe aos 19 minutos. Saíram Adson e Ruan Oliveira para as entradas de Matheus Araújo e Biro.

Aos 27 minutos, Timão somou três finalizações perigosas ao gol. A primeira tentativa foi com Róger Guedes, que finalizou firme de fora da área, obrigando o goleiro a fazer mais uma defesa. Aos 28, quem finalizou foi Matheus Araújo, de dentro da área; em seguida, Biro também tentou – em ambas o goleiro defendeu.

Aos 32 minutos, a terceira alteração no Timão. Entrou Maycon no lugar de Fausto Vera.

Aos 35 minutos, quem evitou o gol do Coringão foi a trave. Róger Guedes, mais uma vez, fez boa jogada dentro da grande área, levou para o pé direito e chutou forte, no alto, mas a bola explodiu no poste direito do goleiro.

O Timão ainda lutou no fim da partida em busca do empate, mas os primeiros 90 minutos terminaram com vitória da equipe mandante por 1 a 0.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (8/7), pelo Brasileirão 2023. O adversário será o Atlético-MG, mais uma vez em Minas Gerais, no Mineirão, às 16h30 (horário de Brasília).

