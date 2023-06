América-MG vence em casa o Millonarios-COL pela Sul-Americana

Na noite desta terça (06;06), o América recebeu o Millonarios-COL pela 4ª e penúltima rodada da Conmebol Sul-Americana e venceu a equipe colombiana pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Aloísio e Breno.

Com o resultado, o Coelho chega a 7 pontos e ocupa a 3ª colocação do Grupo F. Na última rodada a equipe americana visita o Peñarol-URU, lanterna do grupo. Antes disso, o Coelho vira a chave e pensa no Brasileirão. Neste domingo, o time enfrenta o Athletico-PR, às 11h, no Mineirão.

O JOGO

O Coelhão começou embalado e antes mesmo do primeiro minuto de jogo o time teve sua finalização. Breno arriscou de fora da área e o goleiro conseguiu fazer a defesa. Aloísio chegou a abrir o marcador aos 6 minutos, mas o juiz marcou impedimento na jogada. O Boi Bandido viria a balançar as redes aos 39 minutos, em um lançamento na medida para o atacante finalizar.

Mesmo com a vantagem no placar, o Coelho não parou de pressionar e na volta do intervalo mostrou ainda mais disposição para conseguir a vitória. Foram várias chegadas perigosas ao ataque até que aos 24 minutos, Breno balançou as redes pela segunda vez.

FICHA DO JOGO

América 2×0 Millonarios-COL

Motivo: Conmebol Sul-Americana

Local: Arena Independência

Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador)

Auxiliares: Ricardo Baren (Equador) e Dennys Guerrero (Equador)

VAR: Bryan Loayza (Equador)

Gols: Aloísio e Breno (América)

Cartões amarelos: Alex Moreno (Millonarios); Mateus Henrique, Alê, Marlon e Wellington Paulista (América)

América: Mateus Pasinato, Mateus Henrique, Júlio, Iago Maidana, Marlon (Nicolas), Alê (Rodriguinho), Juninho, Breno, Everaldo (Martinez), Aloísio (Mastriani) e Wellington Paulista (Rodrigo Varanda). Técnico: Vagner Mancini

Millonarios-COL: Álvaro Montero, Perlaza, Alex Moreno, Vargas, Bertel, Vásquez, Giraldo, Cataño, Cortés, Paredes e Brochero. Técnico: Alberto Gamero

