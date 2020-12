América MG segue na vice-liderança após derrotar Figueirense

Figueirense e América-MG realizaram um bom jogo na noite desta quinta-feira (17), no Estádio Orlando Scarpelli, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O alvinegro saiu na frente, com gol de Matheus Neris, mas Rodolfo e Ademir viraram para a equipe de Belo Horizonte.



Com o resultado, o Figueirense segue com 31 pontos conquistados, ocupando a 17ª posição na tabela de classificação.

O jogo:

Impondo um ritmo forte, a equipe do Figueirense começou o jogo pressionando o adversário. Em jogada pela direita, Diego Gonçalves serviu Bruno Michel que chegou dividindo com o goleiro e quase marcou, mas a bola acabou saindo para escanteio. Na cobrança pela direita, Nonato desviou de cabeça, Diego Gonçalves tentou na sequência, mas a bola sobrou para Matheus Neris, que ajeitou e soltou a bomba no canto direito do goleiro Matheus Cavichioli, abrindo o placar para o Figueirense, aos 8 minutos da primeira etapa. Melhor em campo, o Furacão seguiu pressionando. Bruno Michel arriscou da intermediária e obrigou o goleiro do América-MG e fazer boa defesa.

Na reta final do primeiro tempo, a equipe mineira equilibrou as ações. Marcelo Toscano assustou num chute de longe e pouco depois, ele mesmo tocou para Rodolfo que chutou forte pelo lado direito. O goleiro Rodolfo Castro se esticou e chegou a tocar na bola, que acabou morrendo no fundo da rede, empatando o jogo, aos 37 minutos.

Aos 44 minutos, Nonato torceu o tornozelo e foi substituído por Guilherme. No último lance do primeiro tempo, Sabino arriscou de longe e o goleiro alvinegro fez boa defesa.

O segundo tempo mal começou e o América-MG virou o placar. Logo no primeiro minuto, Geovane recebeu pela esquerda e cruzou para Ademir, que chegou batendo de primeira, sem chances para o goleiro alvinegro. Pouco depois, Daniel Borges levantou na área e Messias subiu para cabecear no canto, mas Rodolfo Castro fez uma linda defesa.

Na pressão, a equipe do técnico Lisca quase marcou o terceiro, após jogada pela direita, quando Rodolfo chutou à queima-roupa, mas Rodolfo Castro salvou mais uma.

Em busca do empate, o Figueirense voltou a crescer na partida. Léo Artur fez boa jogada e bateu de longe, mas Cavichioli defendeu. Na sequência, Diego Gonçalves tocou para Guilherme que cruzou rasteiro, Léo Artur tentou o desvio, mas o goleiro do América-MG chegou abafando, garantindo a defesa.

Na última boa chance de empatar o placar, Lucas Barcelos recebeu lançamento longo, passou pela defesa adversária e chutou forte, mas o goleiro do América-MG garantiu a vitória dos mineiros, que seguem na vice-liderança, agora com 56 pontos.

O próximo compromisso do Figueirense será no domingo (20), às 18h15, diante do Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Ficha Técnica

Figueirense (1)

Rodolfo; Thiaguinho (Davi Kuhn), Jhonatan, Matheus Neris, Renan Luís; Patrick, Nonato (Guilherme), Léo Artur; Bruno Michel (Geovane Itinga), Diego Gonçalves (Félix Micolta) e Alecsandro (Lucas Barcelos).

Técnico: Jorginho.