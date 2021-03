América – MG finaliza preparação para duelo contra o Athletic

O América já está preparado para a 2ª rodada do Campeonato Mineiro. Após estrear com vitória, no último sábado, o América buscará mais um triunfo para se colocar na ponta da tabela de classificação. O adversário desta quarta-feira, às 19h15, será o Athletic Club-MG. O confronto com o time de São João del Rei (MG) será disputado no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).

Nesta terça-feira, o time americano treinou pela manhã no CT Lanna Drumond. A atividade finalizou a preparação do elenco americano, que viajará para Juiz de Fora nesta tarde.

Na tabela do Campeonato Mineiro, América e Athletic Club-MG somam três pontos. O time de São João del Rei tem 1 gol a mais de saldo em relação ao Coelho.

Nesta terça-feira, as atividades começaram com um trabalho de fortalecimento físico, no qual os profissionais do Núcleo de Performance passaram uma série de exercícios de mobilidade e ativação aos jogadores de linha. Os goleiros treinaram desde cedo com bola, intensificando as práticas de defesas e a melhoria da agilidade e impulsão.

Depois, o técnico Lisca concedeu um trabalho específico de criação de jogadas ofensivas e deslocamentos. Na sequência, houve um trabalho tático em que o treinador armou a equipe e fez ajustes e orientações específicas para a partida desta quarta.

Em seguida, houve uma atividade focada nas triangulações e finalizações a gol. O técnico Lisca também deu atenção especial ao posicionamento ofensivo e defensivo em jogadas de bola parada, fazendo ajustes e repetições de situações.

O atacante Leandro Carvalho retornou ao CT Lanna Drumond nesta terça-feira. Após cumprir um período de quarentena devido a resultado positivo para Covid-19, o atleta passou por novos exames e testes cardiológicos antes de se reapresentar. De volta ao CT, ele fez trabalhos a parte de reativação em campo.

Nos últimos dias, também vêm participando dos treinamentos os laterais Einstein e Diogo, ambos da categoria Sub-20. Einstein esteve já entre os relacionados para o confronto do último sábado na estreia do estadual.



No Departamento Médico, seguem em tratamento o lateral-direito Diego Ferreira (lesão na coxa esquerda), o goleiro Léo Lang (lesão na coxa direita), o zagueiro Arthur (lesão na coxa direita), o meia Geovane (lesão na coxa esquerda) e o atacante Felipe Azevedo (lesão na coxa direita).

O lateral-esquerdo João Paulo, que sentiu um desconforto muscular, estará de fora da partida desta quarta-feira. O atleta já se recupera sob orientações da Fisiologia.

O zagueiro Joseph, o volante Juninho e o atacante Lohan, que testaram positivo para a Covid-19, seguem em isolamento cumprindo o protocolo estabelecido.