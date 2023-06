América-MG elimina o Internacional e está nas quartas de final da Copa do Brasil

O Athletico Paranaense garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após vencer o Botafogo por 4 a 2 nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (31.05).

Mesmo com a derrota de 1 a 0 no tempo normal, com gol de Tiquinho Soares, o Furacão se classificou graças às defesas de Bento nas cobranças. Todos os batedores atleticanos converteram.

No início do jogo, o Botafogo tomou a iniciativa, mas enfrentou dificuldades para trocar passes no setor ofensivo.

Mesmo assim, a equipe de Luís Castro conseguiu marcar com Tiquinho Soares, após uma ligação direta da defesa ao ataque. A partir daí, o jogo ficou mais truncado e o Athletico teve dificuldades para levar perigo ao gol adversário.

Na volta do intervalo, o Botafogo pressionou e quase ampliou em uma jogada trabalhada, mas Bento fez uma grande defesa.

O Athletico se acuou e só criou uma chance com Canobbio, que Madson demorou para finalizar.

Nos pênaltis, Bento defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do time paranaense, que agora espera o sorteio da CBF para saber quem enfrentará nas quartas de final.

