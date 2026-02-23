Connect with us

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Published

50 minutos ago

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e América-MG, na partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, realizada neste domingo. O Galo vencia até os minutos finais, mas viu o Coelho buscar o empate nos acréscimos, deixando a decisão da vaga na final completamente aberta para o jogo de volta. Dudu marcou para o Atlético, enquanto o jovem Yarlen garantiu a igualdade para o América.

A partida começou movimentada, com o América-MG assustando logo aos cinco minutos. Artur cruzou para Paulo Victor balançar as redes, mas a arbitragem, após consulta ao VAR, anulou o gol por impedimento, aliviando a torcida atleticana. Aos 18 minutos, o goleiro Everson, do Galo, precisou mostrar reflexos apurados para espalmar uma cobrança de falta potente de William Bigode, mantendo o zero no placar.

No retorno do intervalo, o Atlético-MG não demorou a abrir o placar. Aos cinco minutos da etapa complementar, após uma trabalhada troca de passes, Hulk demonstrou sua inteligência ao ajeitar de calcanhar para Scarpa, que, por sua vez, encontrou Dudu. O atacante não perdoou e finalizou rasteiro, colocando o Galo em vantagem e fazendo a Arena MRV vibrar.

Com a vitória parcial do Atlético-MG, o jogo se encaminhava para o seu desfecho, mas o América-MG não desistiu. Aos 47 minutos do segundo tempo, em um lance de pura garra, Yago Souza avançou pelo meio e serviu Yarlen. O jovem jogador do Coelho bateu alto, sem chances para Everson, e garantiu um empate valioso para sua equipe, silenciando parte da torcida e levando o confronto com ares de decisão total para a partida de volta.

Decisão no Independência

O resultado de 1 a 1 significa que qualquer equipe que conquistar uma vitória simples no jogo de volta garantirá sua vaga na grande final do Campeonato Mineiro. A decisão está marcada para o próximo domingo, 1º de março de 2026, às 18h (horário de Brasília), na Arena Independência, prometendo mais um capítulo eletrizante no clássico mineiro.

Próximos desafios

Antes da decisiva semifinal, o Atlético-MG tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Grêmio na quarta-feira (25 de fevereiro de 2026), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já o América-MG foca exclusivamente no duelo de volta contra o rival, buscando a classificação em casa.

