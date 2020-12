América mantém foco e trabalha para confronto direto com o CSA

O América já está concentrado na próxima batalha pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Após o tropeço marcado por erros e equívocos da arbitragem no clássico contra o Cruzeiro-MG, o time americano se reapresenta no CT Lanna Drumond. O Coelho já iniciou a preparação para o duelo contra o CSA-AL, neste sábado, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O Coelho chega à 26ª rodada da Série B mantendo-se na vice-liderança da competição. O time comandado pelo técnico Lisca soma 44 pontos e tem quatro de vantagem sobre o Cuiabá-MT, que tem 40. Na liderança, a Chapecoense-SC tem 50 pontos, seis a mais que o América.

O CSA-AL ocupa a sexta posição na tabela de classificação, com 38 pontos conquistados. No primeiro turno da Série B, na Arena Independência, o América venceu a equipe alagoana por 2 a 1.

Nesta quinta, os atletas que foram titulares diante do Cruzeiro-MG tiveram a recuperação física priorizada e se apresentarão no CT Lanna Drumond no período da tarde. O goleiro Matheus Cavichioli, por sua vez, se apresentou no CT e trabalhou forte com os demais arqueiros durante a manhã.

Os jogadores de linha que foram reservas ou não atuaram no clássico treinaram sob o comando do técnico Lisca. Primeiramente, houve um trabalho físico coordenado pelos profissionais do Núcleo de Performance.

Depois, o treinador americano comandou trabalhos táticos, inicialmente com focado em evolução do passe e intensidade em espaço reduzido, na sequência sendo uma atividade em espaço maior do campo.

Nesta quinta, o meia Geovane e o atacante Vitão, que estavam em isolamento por terem testado positivo para a Covid-19, se apresentaram no CT. Os jogadores passaram pelos exames necessários para o retorno, incluindo avaliações cardiológicas.

O treino desta quinta contou também com cinco participações de atletas do Sub-17: o zagueiro Heitor, o volante Kanté, o meia Igor Henrique e os atacantes Adyson e Renato Marques.

Findado o trabalho, os atletas descansarão no início da tarde. Os relacionados se apresentam, em seguida, no CT Lanna Drumond para viagem no período da noite para a cidade de Maceió (AL).

Antes da saída para a viagem, os atletas e comissão técnica também farão os exames protocolares de detecção da Covid-19, válidos para a partida deste sábado.