América inicia semana com forte trabalho focado no clássico

O América já está mobilizado para a disputa do último clássico na temporada 2020. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Coelho recebe o Cruzeiro-MG, na Arena Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Diante do rival, o Coelho defenderá a posição de vice-líder da competição e buscará a aproximação da líder Chapecoense-SC.

No primeiro turno da Série B, o América foi ao Mineirão e derrotou o Cruzeiro-MG por 2 a 1. Em fevereiro, ainda pelo Campeonato Mineiro, os clubes se enfrentaram na fase classificatória e empataram, também no Mineirão, por 1 a 1.

Na tabela de classificação, o América soma 44 pontos e está na segunda posição. O time comandado pelo técnico Lisca tem 3 pontos de diferença para a Chapecoense-SC e 4 pontos de vantagem sobre o quinto colocado Cuiabá-MT.

Nesta segunda, antes do início das atividades, os atletas e comissão técnica do América passaram pelos exames de detecção da Covid-19. Os testes do tipo RT-PCR foram realizados pelos profissionais do Laboratório São Marcos.

Em seguida, os jogadores de linha fizeram uma série de exercícios de mobilidade, estabilidade e fortalecimento físico sob orientações dos profissionais do Núcleo de Performance. Já os goleiros trabalharam pesado com os preparadores Marcos Gontijo e Silvio Jardim, aprimorando o desempenho individual.

O treinamento desta segunda-feira também contou com a participação do goleiro Robson, da categoria Sub-20.

Em seguida, o técnico Lisca comandou alguns trabalhos táticos e começou a passar aos atletas estratégias específicas para o compromisso desta quarta-feira. Primeiramente, a atividade foi em espaço reduzido, depois com aumento das dimensões. O comandante fez orientações aos jogadores, ajustando o posicionamento e deslocamentos dos jogadores.

Os lateral Diego Ferreira se reapresentou nesta segunda-feira, após cumprir um período de isolamento devido à Covid-19. O atleta passou pelos exames protocolares para o retorno, sendo também aprovado na avaliação cardiológica. De igual modo, o lateral Sávio, que havia testado positivo para a Covid no último dia 17, vem já treinando normalmente desde sábado após aprovação nos exames.

O volante Renan Gomes, que passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no mês de fevereiro, vem treinando normalmente com o grupo nos últimos dias. Nas últimas semanas, o atleta passou por um período gradativo de transição física.

Já o volante Zé Ricardo retornou ao Departamento Médico e ficou em tratamento na coxa esquerda.

O meia Guilherme segue em processo de recuperação de contusão no ombro direito.

O Coelho volta a treinar nesta terça-feira, quando concluirá sua preparação para o clássico às 15h30.