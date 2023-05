América encerra preparação e pega o Fortaleza pelo Brasileirão

O América deu sequência à preparação para o compromisso diante do Fortaleza, neste sábado, às 18h30, no Independência. O Coelho vem de vitória na Copa do Brasil e lutará por outro resultado positivo, agora no Brasileirão.

A primeira atividade da manhã no CT Lanna Drumond foi um vídeo sobre o adversário. No treinamento desta sexta, o último antes do jogo, o técnico Vagner Mancini orientou um trabalho tático com os atletas. Depois os jogadores fizeram o tradicional rachão que antecede as partidas.

A venda de ingressos para a partida segue aberta. Basta clicar aqui para outras informações e site de venda.

O Coelho vem de uma sequência pesada de jogos e com a necessidade de reagir no Brasileiro. Porém, na próxima terça-feira, o Clube tem outro jogo, desta vez pela Sudamericana contra o Defensa y Justicia.

