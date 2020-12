América empata com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série B

O América empatou em 2 a 2 com a Chapecoense em jogo bastante movimentado no Independência. O Coelhão brigou até os minutos finais e chegou a ter um gol mal anulado no último lance da partida.

Com o resultado, o Coelho chega aos 57 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B após 30 partidas disputadas e continua firme na missão de conseguir o acesso para a elite nacional.

O JOGO

O América começou o confronto levando perigo para a defesa adversária logo no primeiro minuto com Ademir. Na defesa, o Coelhão segurava as investidas da Chapecoense, com boas atuações da dupla de zaga americana. Ainda no primeiro tempo, porém, o adversário abriu o placar com Aylon. A reação do Coelho veio ainda na etapa inicial, mas sem sucesso para tirar o zero do marcador.

O ímpeto ofensivo do América se manteve no segundo tempo e o gol do Coelhão saiu aos 8 minutos com Felipe Azevedo após assistência de Sávio e chute da entrada da área. Em casa, os americanos continuaram no ataque e por pouco não viraram o duelo com Rodolfo. Em um contra-ataque, contudo, a Chapecoense fez o segundo gol, desta vez com Bruno Silva.

O Coelhão não desistiu, manteve-se no setor ofensivo e foi premiado com o tento anotado pelo zagueiro Anderson, de cabeça, após cobrança de escanteio de Alê e desvio de Marcelo Toscano. A pressão americana continuou até o último lance, com Ademir fazendo gol no minuto final, mas a arbitragem anulando erroneamente.

O time do técnico Lisca teve: Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Felipe Augusto), Messias, Anderson e Sávio; Flávio (Léo Passos), Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo (Sabino (Marcelo Toscano).