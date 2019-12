“Amei que vocês amaram ver que eu tenho ppkão”, diz modelo em foto de biquíni

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o signo e ascendente

Leia também: 2020 é Ano do Rato! Confira as previsões de acordo com o Horóscopo Chinês

Amor, saúde e finanças: como será o 2020 para cada signo segundo a astrologia

ÁRIES

Vale programar algo diferente e inovador. A Lua ingressa em Peixes, combina forças com Mercúrio e Urano: a intuição está afiada, novas ideias estão em pauta. Com ideais mais elevados, cresce a vontade de contribuir para o mundo. O encontro com amigos, a rede de contatos e os projetos em grupo estão favorecidos. Também fica mais fácil cultivar compaixão e dialogar. Procure elevar os sentimentos para purificar a alma. É tempo de deixar para trás o excesso de bagagem, tudo o que já não condiz com sua consciência.

TOURO

Novos aprendizados e novas experiências tornam-se ainda mais estimulantes. Já sabe quais mudanças deve promover? Vale desapegar-se do que está em desuso. Vênus segue em Aquário e o convida a olhar para o futuro. O que tem feito para se conectar com ideias inovadoras, soluções alternativas e novas correntes de pensamento? A Lua nova segue no transcendental Peixes e se combina com Mercúrio para favorecer bons contatos, a arte, a poesia, a literatura e os assuntos espirituais.

GÊMEOS

As experiências que viver a partir de hoje prometem revitalização e renovação. Mercúrio combina forças com Urano, você pode buscar soluções inovadoras, criativas e alternativas para velhos impasses. Além disso, a Lua segue em Peixes, em harmonia com Mercúrio e Urano: conversas sensíveis e inspiradas ficam favorecidas. É tempo de poesia, música e artes em geral, aproveite para expressar-se com suavidade. Bom período para ativar contatos. Programas culturais podem estimular sua criatividade e sua imaginação.

CÂNCER

A Lua nova ingressa em Peixes, assuntos transcendentais ganham evidência. Bom período para elevar os pensamentos, cultivar a fé. Vale também fugir da rotina, apostar num programa inovador e diferente. A Lua combina forças com Mercúrio e Urano, favorecendo a independência e a originalidade. Tenha cuidado com expectativas mirabolantes. Prudência e simplicidade são os antídotos. Aproveite para fazer algo original. Atividades ligadas à tecnologia, ciências, invenções e descobertas ficam beneficiadas.

LEÃO

Continue a demonstrar competência e maturidade em tudo o que fizer. É tempo de responsabilizar-se pelos compromissos metas e propósitos. Mas você pode abrir espaço para inovações também. Hoje tem um bom dia para fugir da rotina ou surpreender alguém com uma proposta inesperada. A Lua combina forças com Mercúrio e Urano para favorecer as soluções originais, a autonomia, a independência e a ousadia. Ao conversar com amigos, fique atento para as novas ideias que podem surgir.

VIRGEM

A expressividade está favorecida. Fale sobre o que sente, expresse o que lhe desagrada, mas sempre com muito tato, delicadeza e diplomacia. Bom período para práticas que promovem o equilíbrio. Lua, Mercúrio e Urano seguem em harmonia, você pode se comunicar com mais intuição, criatividade e sensibilidade. Essa combinação favorece a quebra da rotina, os caminhos alternativos e as atividades artísticas. Fica mais fácil também cultivar ideais mais elevados, compaixão e solidariedade.

LIBRA

Aproveite o momento também para refletir melhor, planejar novas conquistas profissionais. Toda modificação na casa ou no local de trabalho é bem-vinda para que possa seguir mais leve. O prazer está em sair da rotina com programas inusitados e novidades. Continue a atualizar-se com novas técnicas e tendências do mercado. Ao pensar no que deseja conquistar, invista em meditações e visualizações criativas. A imaginação, a intuição e a sensibilidade ganham evidência com a Lua em Peixes.

ESCORPIÃO

Você ganha mais inspiração para novos assuntos e novas pautas com a Lua nova, que segue agora em Peixes. Bom período para soltar a imaginação e sonhar. Cultivar seus dons criativos e artísticos ou dedicar-se às práticas meditativas. O que deseja criar para si e para o mundo? É hora de sintonizar-se com temas elevados para atrair o que deseja. Você pode renovar as esperanças e se abrir para um novo ciclo. Vale também deixar de lado o orgulho em nome do amor, da entrega e de novas possibilidades.

SAGITÁRIO

Inovações em geral estão favorecidas. É hora de ativar novas rotas para concretizar seus projetos. A Lua nova ingressa em Peixes e o convida a elevar os sentimentos, a cultivar gratidão e sensibilidade para inaugurar novos assuntos. Vale meditar- mais, praticar visualizações do que deseja conquistar. Aproveite para estabelecer intenções, conectar-se com novas tendências e novas correntes de pensamento. Bom período também para encontros com amigos, contatos e reuniões.

CAPRICÓRNIO

Bom período para lançar as sementes de novos projetos. A Lua nova segue em Peixes, novas intenções podem ser semeadas. É tempo de dar asas à imaginação e buscar tudo o que possa trazer um significado maior para a existência. Não é bom acumular compromissos demais. Sem pressa, você pode organizar novas pautas, delimitar melhor seus objetivos, sem ultrapassar limites nem exagerar nas expectativas. Intuição, arte, amor e espiritualidade são temas em destaque. Bom dia também para fugir da rotina e fazer algo inovador.

AQUÁRIO

Seus valores ganham um tom mais espiritual. Em pleno final de um ciclo solar, é importante reservar alguns momentos para sonhar e projetar o futuro. A fantasia, o mundo dos sonhos, os assuntos mágicos, místicos e metafísicos ganham força. É tempo de limpar as dores do passado, perdoar a si mesmo e aos outros. Bom período também para promover intercâmbios, fugir da rotina, conhecer pessoas e expandir sua rede de contatos. Aproveite para buscar conciliação e dialogar com mais sensibilidade.

PEIXES

Muitas novidades continuam em pauta com a Lua nova, que ingressa hoje em seu signo. É hora de plantar as novas intenções, cortar gastos e pensar em formas criativas de ampliar seus lucros. Libertações e inovações também estão favorecidas pela combinação entre Lua, Mercúrio e Urano. Faça os ajustes necessários, estabeleça novas regras em seus relacionamentos. Deixe ir tudo aquilo que pesa, tolhe e aprisiona. Com mais sensibilidade, é tempo de abrir o coração para o Amor Universal.