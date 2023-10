Ameaça de bomba fecha Museu do Louvre e Palácio de Versalhes

O museu do Louvre foi fechado este sábado (14) “por razões de segurança”. Horas depois, o palácio de Versalhes foi evacuado devido a uma ameaça de bomba. As evacuações acontecem depois que França decretou o estado de alerta de atentado, por causa de um ataque com faca numa escola secundária quando um professor foi ferido.

“Caros visitantes, por razões de segurança, o museu do Louvre fecha as suas portas no dia de hoje, sábado, 14 de outubro”, anunciaram os responsáveis do museu numa publicação na rede social X esta manhã.

“As pessoas que tenham comprado bilhetes para hoje serão reembolsadas. Agradecemos a compreensão”, acrescentou o museu.

“O Louvre recebeu uma mensagem escrita que indicava um risco para o museu e seus visitantes”, pelo que “optamos (…) por evacuá-lo e fechá-lo durante o dia, enquanto realizamos as verificações essenciais”, disse um porta-voz do museu à agência de notícias AFP.

Palácio de Versalhes evacuado

À tarde (no horário de Paris), o palácio de Versalhes foi evacuado devido a uma ameaça de bomba, segundo apurou a AFP junto a fontes policiais.

A ameaça chegou através de uma mensagem anônima. O palácio não irá reabrir este sábado.

Os episódios surgem um dia depois de um ataque numa escola secundária que vitimou um professor e deixou duas pessoas gravemente feridas. O agressor, de origem chechena, foi detido pela polícia e tinha um histórico de radicalização.

O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, considerou nessa sexta-feira (13) que o ataque está ligado à situação no Oriente Médio, onde Israel conduz uma ofensiva militar para erradicar os combatentes do Hamas após os ataques do último sábado (7).

Fonte: EBC Internacional