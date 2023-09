Ameaça a manguezal em Aracruz preocupa comitê

Representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) do Litoral e Centro-Norte e de Pontões e Lagoas do Rio Doce denunciaram a deterioração do maior manguezal do estado do Espírito Santo, com 15,8 quilômetros quadrados de extensão, formado pelo encontro dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, no distrito de Santa Cruz, em Aracruz. A informação foi um dos assuntos na reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, realizada nesta quarta-feira (27), no Plenário Rui Barbosa da Assembleia Legislativa (Ales).

O presidente do CBH do Litoral e Centro-Norte, Paulo Pimentel, disse que o maior manguezal do estado corre risco de desaparecer pelo desastre ambiental causado pela chuva de granizo em 2017 e pelo assoreamento que já destruiu 513 hectares de área de mangue. Além da chuva de granizo, Pimentel também atribui a diminuição das águas dos rios, destruição de nascentes e despejos de esgotos das cidades como causas da ameaça ao ecossistema.

Segundo informado, as ações que vêm sendo realizadas não têm dado conta da recuperação dos rios e do manguezal. Há necessidade de mais caixas secas (depósito temporário de água), pequenas barragens para controlar o fluxo das águas e recuperação das nascentes.

O CBH do Litoral e Centro-Norte é composto pelos municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Linhares, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Fundão e Serra.

Outro assunto de destaque foi a falta de apoio material e logístico, ajuda financeira para viagens e estadias dos militantes voluntários que sustentam as ações dos CBHs no estado.

A deputada Iriny Lopes (PT) observou que é preciso tratar o esgoto nos municípios e alertou que, se o maior manguezal do estado corre riscos, todo o resto está ameaçado. Ela disse que a Cesan tem de explicar qual é o projeto para o tratamento de esgoto no estado e cobrou a presença do presidente da empresa, Munir Abud, na Comissão do Meio Ambiente.

Apoio aos comitês

Os membros dos CBHs são militantes do meio ambiente e fazem trabalho voluntário. De acordo com seus integrantes, falta apoio material e logístico no dia a dia, e ajuda financeira para viagens e estadias, que são frequentes no estado e fora do estado.

Além disso, o presidente do CBH de Pontões e Lagoas do Rio Doce, Alex Geaquinto Leal, relatou a pouca participação dos municípios nos comitês. O grupo reúne 14 municípios: Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Águia Branca, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Mantenópolis, São Gabriel da Palha, Sooretama e Vila Valério.

Diante da falta de estrutura à disposição, a pouca comunicação entre os órgãos voltados para o gerenciamento do sistema hídrico do estado e a falta de recursos, o presidente da comissão, deputado Gandini (Cidadania), propôs que a Cesan e órgãos voltados ao meio ambiente, por exemplo, a Agência Estadual de Recurso Hídricos (Agerh), prestem esclarecimentos ao colegiado.

O deputado também se comprometeu a encontrar uma saída para a questão do apoio aos CBHs. A primeira medida é estudar a possibilidade de incluir uma rubrica na Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano destinada ao apoio aos comitês.

Outra decisão tomada, por sugestão da deputada Iriny Lopes, é fazer uma indicação ao governo para que considere a possibilidade de utilizar o lodo, que é resultado do tratamento de esgoto, para fertilizar a terra. Segundo foi informado pelos representantes dos CBHs, o substrato é rico em nutrientes e pode ser usado na agricultura. Entretanto, atualmente, o material é descartado em aterros, pois há uma norma estadual que proíbe sua reutilização.

