Ambiente descontraído contribui para crescimento de empresa tecnológica em Cachoeiro de Itapemirim

Conhecer as tendências de mercado é fundamental para mapear oportunidades de investimento e saber como agir no segmento que irá atuar. E foi a aposta no potencial de expansão do ambiente tecnológico que fez o Diretor Executivo da Arco Informática, Daladyer W. B. Morandi, abandonar uma carreira já consolidada e investir no próprio negócio em Cachoeiro de Itapemirim.

A empresa, atuante com serviços de desenvolvimento de sites e sistemas para web, começou há dez anos e contou com o apoio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) durante sua trajetória para o investimento na construção do espaço físico. Com os recursos contratados junto ao Bandes, o empresário investiu em um modelo de negócio despojado, com um espaço físico que tem o intuito de incentivar a criatividade e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.

Daladyer destaca que iniciar o empreendimento foi um passo importante em sua vida, uma mudança profissional que tem dado bons resultados. “Eu trabalhava em um ótimo local como analista de sistema e via o mundo caminhar para a área tecnológica, abandonei o emprego e decidi traçar um novo caminho. Comecei tudo na minha casa com um notebook e cheio de sonhos!”, conta o empreendedor em tom humorado.

O negócio foi articulado e estruturado em conjunto com a esposa, Carla Cristile Borges, que desde o início foi a responsável pelo controle administrativo e financeiro do empreendimento. Atualmente, a Arco conta com uma equipe de 18 colaboradores e atende cerca de 400 clientes, dentre eles organizações, prestadoras de serviços, indústrias e comércio de diferentes segmentos.

“A Arco surgiu com base no que acontecia no futuro”

A frase, usada por Daladyer Morandi, define, não só o investimento feito no segmento tecnológico, há 10 anos, como também no ambiente descontraído, pensado para estimular a criatividade e o bem-estar dos colaboradores. Afinal, para desenvolver um trabalho criativo e inovador é preciso um ambiente que ajude a fomentar ideias.

Na Arco, o time de profissionais formado por especialistas de Tecnologia da Informação e jovens talentos atuam em um ambiente colorido e dinâmico, com divisões de espaço que propiciam a interação entre eles. Além disso, a equipe conta com ambientes de lazer e descanso equipados com brinquedos e jogos, frigobar, área de soneca e a companhia das mascotes caninas Luly e Bolota.

O apoio do Bandes

Foi a Diretora Administrativa da Arco Informática, Carla Borges, que sugeriu ao marido, Daladyer, buscar um financiamento no Bandes. “No ano passado decidimos investir no atual espaço da empresa, e faltou grana para construir. Percebemos que o Governo do ES e o Bandes estavam investindo no desenvolvimento da região, com boas oportunidades de incentivo. Foi bem simples!”, destaca Carla.

A Arco é uma das beneficiadas pelo apoio do Bandes à Economia Criativa. O banco oferece suporte a diversas atividades que usam o conhecimento e a criatividade por meio de linhas de crédito produtivas. Como exemplo, podemos citar: atividades de moda, design, artesanato, gastronomia e webdesign; a produção de obras audiovisuais, de filmes, vídeos, espetáculos, musicais, livros e fanzines; a realização de festivais, circuitos e feiras; desenvolvimento de games e conteúdos para web; despesas com registro de propriedade intelectual, licenciamento e aquisição de software, treinamento e certificação.

No Espírito Santo, a economia criativa apresenta um grande potencial de crescimento, com efeito positivo para o desenvolvimento de outros setores importantes e dependentes da criatividade para agregar valor aos seus produtos, como confecções, mobiliário e peças de acabamento de rochas ornamentais.

