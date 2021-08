Ambev terá 300 vagas de estágio e trainee por todo o Brasil; faça sua inscrição

Sophia Bernardes Ambev

A Ambev abriu um processo para contratação de mais de 300 vagas para estágio e trainee por todo o Brasil. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de sembro e podem ser feitas online.

A vaga não exige conhecimento em inglês para tornar o processo mais inclusivo, além disso, busca profissionais que sonham grande, tenham perfil colaborativo e valorizam a diversidade.

Em 2020 a empresa lançou o programa Representa, exclusivo para estudantes pretos e pretas com cursos de inglês e bolsa de estudos, além de salário extra no primeiro mês de contrato, mentoria, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica, entre outros.

Procuramos pessoas que vibrem nossa cultura, que não tenham medo de arriscar, questionar e que ousem encarar o desafio de se conhecer, se desenvolver e, junto com o nosso time, construir uma empresa que cresce de forma sustentável. Buscamos pessoas que entreguem o presente construindo e transformando o futuro. Talentos diversos, com sede de aprender, conectar e realizar. É isso que faz a nossa geração ser além dos rótulos”, comenta Nathalya Crisanti, Gerente de Atração da Ambev, segundo o site JC Concursos.

Para participar dos processos seletivos para os programas de Estágio, Trainee e Representa 2022 da Ambev, basta acessar o site: www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas e se inscrever.

Estados com Vagas: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO