Ambev tem lucro de R$2,9 bi no segundo trimestre e registra recorde de volume

Sophia Bernardes Ambev (ABEV3) alcança lucro de R$2,9 bi no segundo trimestre e registra recorde de volume

A Ambev (ABEV3), empresa brasileira do setor de produção de bebidas, obteve uma alta no lucro líquido do segundo trimestre de 2021. A companhia registrou um aumento de 130,4% comparado ao mesmo período no ano passado, alcançando R$ 2,93 bilhões.

Desse modo, a produtora de cervejas atingiu o maior volume consolidado já registrado entre os meses de abril e junho. Além disso, o desfecho do trimestre teve um impacto positivo de R$ 1,6 bilhões em créditos tributários.

O resultado veio da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar inconstitucional a inclusão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), baseado na cobrança do PIS/Cofins.

Você viu?

Desempenho no 2T21

Antes das cobranças de juros, impostos, depreciações e amortizações serem ajustadas no trimestre, o lucro obtido pela Ambev foi de R$ 5,289 bilhões. Isto é, um salto de 58%, e orgânico de 24%.

No entanto, a receita líquida registrada pela companhia foi de R$ 15,711 bilhões no segundo trimestre. Em comparação com o intervalo entre abril e junho de 2020, conseguiu uma alta de 35,3%.

Confira a reportagem completa aqui