Ambev cresce, mas Heineken é a “queridinha” dos brasileiros

Pesquisa realizada pelo Bank of America mostra que a Brahma ocupa o segundo lugar entre as marcas de cerveja preferidas pelos consumidores

Ambev ganhou participação de mercado, mas a Heineken é a cerveja preferida dos brasileiros. A constatação foi feita em pesquisa realizada pelo Bank of America (BofA), divulgada em um relatório da instituição financeira.

De acordo com o levantamento, a Ambev avança no comércio de bebidas no Brasil, onde ganha espaço na categoria de cervejas, com a Brahma e a Amstel, sobre a Bud, a Stella e a Skol.

A Heineken, contudo, é a marca preferida. Nesse quesito, o segundo lugar ficou com a Brahma, embalada pelo lançamento de Brahma Duplo Malte.

A Ambev, acrescenta o relatório, também está alterando seu posicionamento no mercado, com novos produtos como a Spaten e a Michelob Ultra.