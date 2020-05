Amazônia registra o maior índice de desmatamento em 10 anos

Imagem de Arqivo Oração e jejum foram recomendados pelo prefeito como ações para combater pandemia da Covid-19 em Ladário

Após a prefeitura de Ladário, localizado no Pantanal de Mato Grosso do Sul, publicar na última sexta-feira (15) um decreto no Diário Oficial com medidas de “jejum” e “oração” para conter a Covid-19, o prefeito Iranil de Lima Soares, que assina o documento, se justificou.

“Nós resolvemos estimular a fé das pessoas para que elas possam ter esperança”. A intenção, segundo o líder do executivo local, também teve a ver com a tentativa de reduzir o pânico devido a pandemia do novo coronavírus . “Para que [as pessoas da cidade] possam se voltar um pouco para Deus e assim trazer essa esperança que esse momento irá passar e que logo tudo estará restabelecido”, disse em entrevista ao G1 Mato Grosso do Sul.

No documento, a justificativa para a sugestão de “oração” por 21 dias e “jejum” por um dia teve como base o argumento de que a cidade de “Ladário é uma cidade cristã” e que ” Deus ouve a oração de um povo quebrantado”.

O prefeito também alegou que a ação não é obrigatória, mas uma sugestão para a população. “Aqueles que sentirem o desejo, a vontade, deve ser voluntariamente, de suas casas. Não devem sair de suas casas. Não deve ter aglomeração”.

Até o momento, a cidade tem 5 casos de infecção pelo novo coronavírus e Corumbá, cidade vizinha, tem 8. No Brasil, o número de casos por Covid-19 segue crescendo, com um total de 246 mil casos confirmados, dos quais 94.122 estão recuperados e 16.370 morreram, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde.