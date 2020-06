Amazon Prime Video lança recurso para ver filmes e séries junto com os amigos

Reprodução/YouTube/Google Dinossauros são vistos em realidade aumentada





Vendo em filmes e livros, é possível ter noção de quão grandes os dinossauros poderiam ser. Agora, graças a seu recurso de realidade aumentada (RA), o Google consegue dar uma noção um pouco maior do tamanho dos animais extintos.





É possível visualizar pesquisas em RA no buscador desde 2019, mas a empresa tem aumentado as possibilidades este ano. Após a adição de diversos animais , agora foi a vez dos dinossauros. Dez espécies foram adicionadas em parceria com a Universal, estúdio de cinema responsáveis pelos filmes da série Jurassic World . A terceira parte da história teve suas gravações paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e deve ser lançada em 2021.









Quais espécies estão disponíveis?

Os dez dinossauros disponíveis são o Tiranossauro Rex, Velociraptor, Triceratops, Espinossauro, Estegossauro, Braquiossauro, Anquilossauro, Dilofossauro, Pteranodonte e Parasaurolophus.

Como saber se meu celular é compatível?

A versão digital dos dinossauros funcionam em qualquer celular , mas só dispositivos compatíveis com realidade aumentada conseguem inserir os bichos no ambiente.

No caso dos smartphones Android , o processo para saber se seu celular é compatível a tecnologia é simples. Vá até a loja de aplicativos e procure pelo app Google Play Services RA, responsável por permitir experiências de realidade aumentada. Se ele aparecer, atualize-o. Se não, seu celular não é compatível.

No caso do iOS , modelos superiores ao iPhone 6S rodam a novidade.

Como colocar um dinossauro no meu ambiente?

Depois de descobrir se seu celular é compatível com a novidade, é muito simples acessá-la: