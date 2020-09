Amazon Prime Channels chega ao Brasil com programação ao vivo por R$9,50

Reprodução/Youtube LG Wing tem duas telas, uma delas giratória

A LG marcou uma data para o lançamento do Wing , seu ambicioso smartphone com duas telas integradas . Um teaser publicado no canal da empresa no YouTube anuncia um evento em 14 de setembro às 11h (horário de Brasília).

O vídeo não menciona o smartphone pelo nome, mas mostra sua icônica silhueta em forma de T e o texto “a vida fica inesperadamente melhor quando você descobre o inexplorado”. Segundo a empresa, o aparelho é o primeiro do “Projeto Explorer”, que “incluirá aparelhos que oferecem experiências de uso distintivas e ainda inexploradas”.

Duas telas, mas de um jeito diferente



Ao contrário do case para o LG V60 ThinQ , que adiciona uma segunda tela ao aparelho ao lado da tela principal, o LG Wing trará uma segunda tela oculta embaixo da tela principal. Esta pode ser rotacionada em 90º, revelando a tela secundária abaixo.

É um conceito similar a um celular antigo da LG chamado VX9400 , que ficou famoso por aparecer em uma cena do primeiro “Homem de Ferro” nas mãos do herói. A ideia é liberar a tela principal para tarefas que exigem tela cheia, como vídeos ou navegação GPS, e usar a tela secundária para interagir com outros apps, como um media player, mensagens ou atender e fazer chamadas.

Segundo rumores, o aparelho será equipado com 5G , um processador Qualcomm Snapdragon da série 700 (provavelmente o 765G do Velvet) e câmera traseira tripla com um sensor principal de 64 MP. A tela principal terá 6,8 polegadas com proporção 18:9, e a secundária 4 polegadas com proporção 1:1. A estimativa é que o LG Wing custe US$ 1.000 (cerca de R$ 5.400).

A LG não é a única empresa investindo em um aparelho com duas telas. A Microsoft já anunciou o Surface Duo , um smartphone Android com duas telas de 5,6 polegadas que, quando combinadas, formam um display de 8,1 polegadas. Segundo a companhia, o sistema de dobradiça que une as duas partes do aparelho é “revolucionário”.

Apesar do design inovador, as especificações do Duo, quando comparadas a outros carro-chefe no mercado, são modestas. Processador Qualcomm Snapdragon 855 , 6 GB de RAM, 128 ou 256 GB de memória interna e câmera única de 11 MP. A bateria tem capacidade de 3.577 mAh e suporta carregamento rápido a 18 Watts. O aparelho chega ao mercado em breve, com preço sugerido de US$ 1.399 (R$ 7.500).