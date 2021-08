Amazon planeja abrir lojas de departamento, afirma jornal

Unsplash/Christian Wiediger Amazon planeja expansão física

A Amazon está planejando abrir suas próprias lojas de departamento, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. Ainda não há informações específicas dos produtos que podem ser vendidos nessas unidades, mas espera-se roupas, eletrônicos e utensílios domésticos.

De acordo com o jornal, as lojas Amazon devem ser menores do que as lojas de departamento padrão nos Estados Unidos, com cerca de 2,7 mil metros quadrados.

Se os planos realmente se concretizarem, os primeiros lugares a receberem as lojas da Amazon devem ser os estados da Califórnia e Ohio, nos Estados Unidos. Segundo o jornal, a gigante do e-commerce comprou espaços vazios de shoppings em Ohio ainda em 2019.

Ainda não há informações se a Amazon deseja implementar a tecnologia Just Walk Out nessas lojas. Atualmente, a empresa já opera supermercados, livrarias, lojas de conveniência e até salão de beleza .