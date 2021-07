Amazon libera jogos da série Battlefield de graça; veja como baixar

Rperodução Battlefield

O Prime Gaming da Amazon promete trazer muita ação nos próximos dois meses ao disponibilizar aos assinantes, de graça, dois títulos da aclamada série de jogos de tiro em primeira pessoa Battlefield . A partir desta semana até 1º de outubro, membros do serviço podem resgatar as edições standard dos games para PC sem custo algum.

A assinatura do Prime custa R$ 9,90 por mês, mas a Amazon também oferece um teste gratuito de 30 dias. Vale ressaltar que os jogos gratuitos devem ser resgatados no período de promoção e, depois, podem ser acessados mesmo após o cancelamento do serviço – ou seja, serão mantidos para sempre.

Disponível até 4 de agosto, Battlefield 1 leva os jogadores por múltiplos locais diferentes para lutar em batalhas imersivas. Desde lutas urbanas claustrofóbicas em uma cidade francesa sitiada, até grandes espaços abertos nos Alpes italianos, e combates frenéticos nos desertos da Arábia, membros Prime podem descobrir um mundo em guerra em uma campanha recheada de aventura.

“Em uma experiência multiplayer verdadeiramente aberta, vá para os céus e se envolva em combates de alta octanagem através de paisagem traiçoeiras, ou use um navio para obliterar a costa pelo mar, e participe em algumas das maiores batalhas já vistas enquanto impérios colidem em busca da supremacia”, afirma a descrição do game.

Já Battlefield V , que estará disponível a partir do dia 2 de agosto a 1º de outubro, entrega a jogabilidade mais imersiva da franquia em um cenário aberto que leva os jogadores de volta no tempo para as batalhas da Segunda Guerra Mundial, permitindo que os jogadores sintam a força do combate e realmente “moldem a guerra conforme a guerra os molda”. Os soldados agora podem rebocar armas estacionárias, construir fortificações e reparar estruturas destruídas pelo conflito para virar o campo de batalha ao seu favor.

“Seja arrastando um companheiro de esquadrão para um local seguro ou jogando uma granada dos céus, os jogadores formarão uma conexão mais profunda com o mundo em constante evolução à sua volta e obterão a vitória contra todas as probabilidades. Com a liberdade de adaptá-lo e evoluí-lo de novas formas nunca antes vistas, o campo de batalha nunca mais será o mesmo”, destaca a sinopse oficial do título.

Como resgatar os jogos grátis da série ‘Battlefield’

Para resgatar os jogos da série Battlefied de graça no Prime Gaming , você precisa primeiramente entrar no site oficial do serviço e clicar em “conectar-se”, no canto superior direito da tela. Em seguida, acesse a plataforma com sua conta da Amazon – caso não tenha um login, é possível se cadastrar nessa mesma página.

Role a página para baixo até encontrar os jogos disponíveis. Então, escolha o título que você deseja fazer o download e clique em “Resgatar”. Depois, será necessário baixar o título do aplicativo Amazon Games – para acessar o programa, clique em “Baixar para Windows” na tela que aparecerá logo após reivindicar o game.

Faça o download do serviço e acesse sua conta. Com um link que será enviado para o número de celular cadastrado na conta da Amazon, autentique o seu PC. Após realizar o login, clique em “Todos os Jogos” na aba “Biblioteca”, localizado no canto inferior esquerdo. Por fim, selecione o jogo desejado e clique em “Instalar” para fazer o download do título em sua máquina!