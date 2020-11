Amapá: “Toda a energia deve ser reestabelecida em até 10 dias”, diz ministro

Agência Brasil Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia





O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta sexta-feira (6) que toda a energia elétrica do estado do Amapá deve ser reestabelecida dentro de 10 dias . De acordo com ele, ainda não foi possível reestabelecer os 70% que eram esperados devido à complexidade da operação.

“Em até 10 dias nós pretendemos restabelecer 100% da energia no Amapá”, afirmou o ministro Albuquerque , após reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O Amapá sofre com a falta de energia desde terça-feira (3), quando um incêndio em uma subestação de energia localizada na capital Macapá provogou o blackout; 13 dos 16 municípios foram afetados.

Hoje de manhã, 89% da população do estado ainda estava sem eletricidade. Ontem (5), foi decretado situação de emergência no estado.

“O equipamento já foi reparado na sua parte física e agora está havendo a filtragem do óleo do equipamento. Para se ter noção do volume, são 45 mil litros de óleo e temos que ter certeza de que ele está em condições de operação”, disse o ministro.

Davi Alcolumbre

Senador pelo estado do Amapá e presidente do senado, Alcolumbre (DEM) afirmou que, pelo fato do Amapá ser localizado longe do centro do país e ter o acesso possibilitado apenas através de aeronoaves ou embarcações, fica mais difícil socorrer o estado.

De acordo com Alcolumbre, o ocorrido é uma fatalidade e os responsáveis pelo pelo problema serão investigados e punidos.

“Lógico que em algum momento as autoridades vão averiguar e investigar os responsáveis, mas foi uma fatalidade e agora estamos buscando uma solução para o problema”, disse.