Amapá tem protesto em meio a rodízio para restabelecer energia após apagão

Reprodução Manifestantes queimaram pneus na BR-210, na Zona Norte de Macapá





Na mdrugada deste domingo (8), os moradores das cidades de Macapá e Santana, no Amapá , realizaram atos de protesto por conta do desabastecimento de energia no estado . Mesmo com a realização de rodízios anunciada pelo ministério de Minas e Energias, as pessoas se manifestaram em diversos bairros e municípios por conta da indefinição do cronograma.





Atos foram identificados em diversos bairros da capital Macapá, muitos deles foram na BR- 210, nos bairros de Açaí e Boné Azul, na Zona Norte, onde permanece completamente sem energia . Perto do aeroporto de Macapá, na Avenida José Tupinambá, no bairro Jesus de Nazaré, também teve atos, assim como na Avenida Beira Rio, na orla da capital.

Na cidade de Santana, pneus e madeiras foram queimados em meio às reivindicações dos moradores. Já é o 5º dia de apagão no Amapá. Os rodizíos estão sendo realiados em turnos de 6 horas. Segundo o ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, a energia deve retornar ao normal até o final de smeana. O ministério diz que 65% do Estado já teve a energia retomada na tarde de ontem.