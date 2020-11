Amapá tem novo apagão total 15 dias após início da crise de energia

Rudja Santos/Amazônia Real Crise de energia no Amapá já dura 15 dias

O estado do Amapá voltou a sofrer com novo apagão geral na noite desta terça-feira, por volta das 21h. O apagão atingiu a região metropolitana de Macapá, incluindo Santana e Mazagão, e alguns municípios do interior. As informações são do Jornal Nacional.

O estado sofre há 15 dias com a crise de energia elétrica, quando a subestação de energia elétrica da capital Macapá pegou fogo e provocou um blecaute em 14 dos 16 municípios.

