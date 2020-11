Amapá: jovem é encontrado morto após dormir com gerador de energia ligado

IG – Último Segundo Homem é preso por incendiar motel





Na manhã desa quarta-feira (11), um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte até o bairro Castela, na Pampulha, em Belo Horizonge, onde um homem, de 34 anos, ateou fogo em um quarto de motel em que estava com uma garota de programa. A mulher, de 37 anos, foi agredida e teve ferimentos no rosto, já o agressor foi encontrado inconsciente e com queimaduras.





A garota de programa conseguiu fugir antes do incêndio. Ela já estava muito machucada quando foi vista pelos funcionários do Motel, que já haviam ligado para a polícia por terem ouvido o desentendimento entre o casal. Segundo a mulher, o homem consumiu cocaína e surtou quando ela disse que iria embora.

O Boletim da Polícia Militar diz que o homem bateu a cabeça da mulher contra a parede e deu socos em seu rosto. Os bombeiros precisaram quebrar a janela do quarto para conter as chamas e retirar o agressor, que estava inconsciente no banheiro do quarto. O homem precisou passar por uma ressucitação e teve queimaduras de segundo grau. Os dois estão internados no Hospital de Pronto Socorro João XXIII e o agressor está sob escolta policial.