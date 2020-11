Amapá: governo libera R$ 21,6 milhões para aluguel de geradores

Reprodução/Twitter Um transformador foi atingido por um incêndio na última terça-feira (3), causando o apagão no estado do Amapá.

Nesta terça-feira (10), o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 21,6 milhões para o estado do Amapá , que está enfrentando problemas no fornecimento de energia devido a um incêndio em uma subestação há uma semana. As informações são do G1.

De acordo com o ministério, o dinheiro será utilizado para o aluguel de geradores de energia e na compra de combustível para a operação desses equipamentos. Em decorrência do incêndio, a energia que chega ao estado por meio das redes de transmissão não pode ser distribuída para a população.

De acordo com o portal, uma parte do fornecimento dessa energia foi restabelecida desde domingo (08), em 89% do estado, mas só em sistema de rodízio, isto é, ficando disponível apenas algumas horas por dia.

Os novos geradores permitirão que mais energia seja gerada e distribuída à população. O governo ainda não informou se a quantia será suficiente para normalizar o atendimento no Amapá até o próximo fim de semana, que é a data estimada pelo Ministério de Minas e Energia para a resolução da situação.

Ainda conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma parte desses recursos liberados também poderão ser usadas na compra de combustível para aeronaves, viaturas e aluguel de veículos que seriam utilizados em “operação de emergência.”