Amante diz que Éverson, do Atlético-MG, prometia se casar com ela

Fabiana é suspeita de extorquir dinheiro do goleiro Everson, do Atlético-MG; a amante nega os crimes e diz ter um caso com ele há dois anos

Suspeita de extorquir dinheiro do goleiro Éverson, do Atlético-MG, Fabiana Coelho de Sousa concedeu uma coletiva nesta quarta-feira (5/7) e negou os crimes.

A mulher também afirmou que mantinha um relacionamento com o jogador do Atlético-MG há dois e ainda disse que o goleiro prometia se separar da mulher para casar com ela.

Ainda de acordo Fabiana, eles começaram a conversar em perfil extraoficial de Éverson. Eles saíram juntos pela primeira vez, segundo ela, em 22 de junho de 2021 e até tatuou a data no braço. Ele era casado com outra mulher na época.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito segue sob sigilo e detalhes do caso não foram divulgados. No dia 30, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da mulher no bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, após determinação judicial de uma juíza de Lagoa Santa, na Grande BH. Celulares, computador e camisas autografadas por Éverson foram apreendidos.

“Estava com o Éverson, amor. O goleiro, pra mim, não existia. […] Eu não quero estar com o goleiro, quero estar com a pessoa, o ser humano”, disse Fabiana.

A fotógrafa ainda disse que durante esses dois anos eles mantiveram uma relação carinhosa, e que se chamavam de “lindo” e “linda”, gostavam de tomar vinho juntos e se homenageavam com trechos da canção Eu Juro, do cantor de pagode Ferrugem.

“Ele dizia que sentia o amor puro e verdadeiro, porque eu não pedia nada pro Éverson. […] Vê o tamanho da minha casa e diz se condiz com a vida de uma mulher que está com um jogador de futebol há dois anos”, completou.

A defesa de Fabiana mostrou ingressos para partidas do Atlético que teriam sido fornecidas pelo goleiro. Disse que frequentava o camarote dos atletas e que via a esposa do jogador, mas que fingia não a conhecer e, quando perguntada, dizia que um amigo fornecia as entradas para ela.